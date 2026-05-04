В Ростове назвали пляжи, которые будут работать летом 2026 года

В Ростове планируют открыть два муниципальных и два частных пляжа.

Летом 2026 года в Ростове-на-Дону будут работать четыре официальных пляжа. Об этом ранее сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По информации властей, планируют открыть два муниципальных пляжа - городской пляж на территории парка «Левобережный» и пляж острова Зеленый, а также еще два частных пляжа - «Каррера» и «Абрикос».

Места отдыха уже проверили, были утверждены санитарно-эпидемиологические заключения. Тажке заключили контракты с подрядчиками на содержание пляжей в период купального сезона.

Напомним, в Ростовской области продолжают готовить пляжи региона к купальному сезону. В 2025 году отдыхающим были доступны около 100 пляжей и 90 мест отдыха у воды.

