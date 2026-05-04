Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт4 мая 2026 9:53

В Ростовской области следж-хоккеисты получили спортивный инвентарь от властей

Команда по следж-хоккею «Донской рубеж» получила новую экипировку
Ангелина СКИБА
Ранее донская команда достойно выступила на чемпионате России. Фото: ХК «Донской рубеж»

Ранее донская команда достойно выступила на чемпионате России. Фото: ХК «Донской рубеж»

В Ростовской области команда по следж-хоккею «Донской рубеж» получила новую экипировку. Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Спортсмены получили защитную экипировку, клюшки и сани. Инвентарь и форму передал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

- Члены команды - ветераны специальной операции. Те, кто стоял на защите страны, теперь выходят на лед, чтобы побеждать, — рассказал Дмитрий Водолацкий.

Ранее «Донской рубеж» достойно выступил на чемпионате России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Футболисты ФК «Ростов» обыграли «Динамо» (Махачкала) в матче 28-го тура РПЛ

Встреча футбольных команд «Ростов» и «Динамо» (Махачкала) завершилась со счетом 1:2 (0:1) (подробности)