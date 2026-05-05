В Ростовской области обсудили вопросы подготовки современных инженеров

В Новочеркасске 30 апреля прошло заседание Попечительского совета Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. В заседании приняли участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, председатель Попечительского совета вуза, председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый заместитель председателя «СоюзМаша России» Владимир Гутенев, руководители федеральных ведомств и крупнейших промышленных корпораций.

- У нас большие планы. Обновляются лабораторная и производственная базы университета, демонстрируются высокие показатели по ключевым направлениям работы, что позволило вузу попасть в пул лучших по программе «Приоритет 2030», - рассказал Владимир Гутенев, открывая заседание.

Как отметил Юрий Слюсарь, университет по праву входит в число лучших технических вузов страны и плотно работает с промышленностью.

- Выпускников вуза ждут более чем на двухстах крупнейших предприятиях. Это говорит о востребованности выпускников, качестве получаемых здесь знаний. Направления, которые развивает университет, напрямую связаны с развитием региона и страны в целом. В Ростовской области около миллиона молодых людей, и наша задача сделать все, чтобы талантливая молодежь оставалась здесь, на Дону, - поделился Юрий Слюсарь.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил прогресс университета в разработке технологий и продуктов. В числе ключевых направлений — создание передовых инженерных школ, поддержка студенческих КБ, переход от разовых решений к малосерийному производству и развитие собственных производственных линий.

О министерской программе по открытию в России 30 центров промышленной робототехники коллегам рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Также он поддержал идею формирования заявки для создания такого центра на базе новочеркасского университета.

По словам директора по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлии Цветковой, Ростех активно подключился к созданию в стенах вуза Передовой инженерной школы по роботизированным технологиям. Для Ростовской области и Ростеха, НПИ – фронтирный вуз.