В Ростове нетрезвый водитель на чужой иномарке спровоцировал погоню

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС устроили погоню за подозрительной иномаркой. Позже оказалось, что за рулем находился нетрезвый угонщик. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщили в полиции, рано утром в Первомайском районе Ростова правоохранители заметили Nissan, потребовали остановиться, но машина проехала мимо. После этого началась погоня, однако преследование продолжалось недолго. Мужчина, который был за рулем, ударил по тормозам, выскочил из салона и попытался убежать. Вместе с ним также бежал его пассажир. Обоих мужчин задержали.

Выяснилось, что водителем был 34-летний хулиган, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за угон и кражу. Более того, Nissan ему не принадлежал.

- Полицейские начали разбираться и узнали, что мужчина выпил дома спиртное, а потом отправился в гости к знакомому. По пути он заметил чужую машину с ключами в замке зажигания, сел в нее и поехал. Он приехал к приятелю и взял его с собой покататься, - рассказали в МВД.

В отношении угонщика составили административные протоколы, также было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Следствие еще не завершилось.

