В Ростовской области мужчина попал под грузовой поезд и выжил

В Ростовской области мужчина попал под грузовой поезд. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области грузовой поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожном перегоне «Кулешовка-Азов». На место аварии прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители установили личность пострадавшего: им оказался 36-летний житель Ростова. По предварительным данным, мужчина нарушил правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

- В настоящее время мужчина госпитализирован, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове поезд насмерть сбил мужчину

На Текучева в Ростове под колесами поезда погиб мужчина (подробнее)