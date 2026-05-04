В Ростовской области мужчина попал под грузовой поезд и выжил

В Ростовской области грузовой поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожном перегоне «Кулешовка-Азов». На место аварии прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители установили личность пострадавшего: им оказался 36-летний житель Ростова. По предварительным данным, мужчина нарушил правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
- В настоящее время мужчина госпитализирован, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.
