В Ростове ищут нового подрядчика для капремонта подземного перехода с мозаичными сюжетами. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове ищут нового подрядчика для ремонта подземного перехода с мозаикой. Информация размещена на сайте РосТендер.

Речь идет о подземном переходе на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. По условиям контракта подрядчик должен провести реставрацию мозаики и капремонт. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Стоимость контракта - 48 134 495 рублей.

Итоги конкурса подведут 13 мая, а выполнить работы нужно до 15 октября 2027 года.

Напомним, городские власти расторгли контракт с прежним подрядчиком из-за нарушений обязательств и срыва графиков. Исполнитель так и не приступил к ключевому этапу — воссозданию уникального мозаичного панно площадью около 20 квадратных метров. Кроме того, он не предоставил проектную документацию, проигнорировал противоаварийные меры перед демонтажом и не обеспечил охрану объекта.

На время простоя подземный переход закрыли в целях безопасности. Вместо него на перекрестке организовали временную «зебру» с работающим светофором и разметкой.

