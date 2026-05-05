Ушел из жизни бывший руководитель Ростовской области Борис Володин

На 95-ом году жизни скончался Борис Володин. Фото: Предоставлено ЗС РО.

В Донском крае скончался Борис Володин, занимавший руководящие должности как в нашем регионе, так и на Ставрополье. Ему было 94 года. Об этом сообщается на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области.

С 1986 по 1990 годы Борис Володин являлся первым секретарем Ростовского обкома КПСС, фактически руководя Донским регионом.

- Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Михайловича Володина — Героя Социалистического Труда, первого секретаря Ростовского обкома КПСС в 1986–1990 годах, — сказали в Донском парламенте.

