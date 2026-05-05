5 мая в Ростовской области частично перекрыли участок трассы Р-280

Проезд организуют в реверсивном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 мая, с 8 до 18 часов, в Неклиновском районе Ростовской области ограничили проезд по участку трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь (82-83 км). Предупреждают в ФКУ Упрдор «Тамань».

На проезжей части будут вести дорожные работы. Ограничения коснулись всех видов транспорта. Проезд организован в реверсивном режиме (по одной полосе), за движением машин следит регулировщик.

- Ограничения необходимы для подготовки проезжей части к перепуску автомобильного движения на новую полосу дороги, – поясняют в ФКУ Упрдор «Тамань».

Напомним, капремонт на участке от 70 до 83 км автодороги начали в конце 2025 года. Планируется расширение до четырех полос. Специалисты создают новые полосы, а потом перепускают на них транспорт и ремонтируют старые полосы.

- По плану федеральные дорожники должны сдать объект в октябре 2027 года, но в настоящее время расширение трассы идет с опережением графика. Текущая готовность объекта составляет порядка 45 %, – прокомментировал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Водителей просят учитывать информацию о сложностях с проездом. В районах дорожного ремонта следует быть особенно осторожными, нужно соблюдать требования временных знаков и разметки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Половина жителей Ростова начнут зарабатывать 200 тысяч рублей через 10 лет

Рост зарплат спрогнозировали на Дону (подробности)