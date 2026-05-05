Кузбасские пенсионеры все лето будут ездить в электричках бесплатно

Кузбасские пенсионеры до октября будут бесплатно ездить на пригородных электричках.

В Кузбассе пенсионеры получили право бесплатного проезда на все лето. Об этом сообщает издание vse42.ru.

В регионе начинают действовать льготы для людей старшего возраста. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет смогут бесплатно пользоваться пригородными поездами. Преимущество будет доступно с 1 мая по 1 октября и только по будням — с понедельника по четверг. Об этом проинформировала Западно-Сибирская железная дорога.

Напомним, в Ростовской области бесплатно ездить в пригородных электричках могут льготники федерального и регионального уровня. Среди них — ветераны труда (в том числе областные), труженики тыла, реабилитированные граждане, а также инвалиды, сохранившие право на набор социальных услуг. Чтобы получить бесплатный билет, нужно предъявить социальную карту или документы, подтверждающие льготный статус.

