Власти подтвердили туберкулез у двоих учеников школы в Ростове

Специалисты заявили об отсутствии рисков дял здоровья детей и учителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туберкулез у двух учеников выявили в школе № 61 Ростова-на-Дону во время планового обследования. Эту информацию сегодня, 5 мая, подтвердили донские власти.

- В феврале-марте 2026 года проводилось обследование методом Диаскинтеста. Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у них отсутствовало бактериовыделение, и это исключало риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения, — рассказали в пресс-центре донского правительства.

17 апреля в образовательном учреждении, а также по месту жительства заболевших ребят провели заключительную дезинфекцию. Все контактные лица прошли обследование, новых случаев не фиксировали, подчеркнули в официальном комментарии.

Ситуация на контроле минздрава Ростовской области. Специалисты приняли все возможные меры для исключения распространения инфекции. Школа работает в штатном режиме.

- Риска для здоровья учащихся и сотрудников школы нет, — подчеркнули власти Ростовской области.

Напомним, ситуацию прокомментировали после сообщения под постом губернатора Юрия Слюсаря. Мать учащихся в школе ребят попросила прояснить ситуацию, так как родители волнуются за здоровье своих детей.

