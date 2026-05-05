Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:11

Власти подтвердили туберкулез у двоих учеников школы в Ростове

Донские власти рассказали о мерах, принятых в связи с выявлением туберкулеза в школе Ростова
Ангелина СКИБА
Специалисты заявили об отсутствии рисков дял здоровья детей и учителей.

Специалисты заявили об отсутствии рисков дял здоровья детей и учителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туберкулез у двух учеников выявили в школе № 61 Ростова-на-Дону во время планового обследования. Эту информацию сегодня, 5 мая, подтвердили донские власти.

- В феврале-марте 2026 года проводилось обследование методом Диаскинтеста. Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у них отсутствовало бактериовыделение, и это исключало риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения, — рассказали в пресс-центре донского правительства.

17 апреля в образовательном учреждении, а также по месту жительства заболевших ребят провели заключительную дезинфекцию. Все контактные лица прошли обследование, новых случаев не фиксировали, подчеркнули в официальном комментарии.

Ситуация на контроле минздрава Ростовской области. Специалисты приняли все возможные меры для исключения распространения инфекции. Школа работает в штатном режиме.

- Риска для здоровья учащихся и сотрудников школы нет, — подчеркнули власти Ростовской области.

Напомним, ситуацию прокомментировали после сообщения под постом губернатора Юрия Слюсаря. Мать учащихся в школе ребят попросила прояснить ситуацию, так как родители волнуются за здоровье своих детей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Медработники в Ростове получили выплаты после вмешательства прокуратуры

280 тысяч рублей перечислили 11-ти медработникам в Ростове после вмешательства прокуратуры (подробности)