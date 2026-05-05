Виктория Чернышова возглавила министерство образования Ростовской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Министерство образования Ростовской области возглавила Виктория Чернышова. Эту информацию 5 мая подтвердили донские власти.
- Назначение с сегодняшнего дня, — сообщили журналистам.
Напомним, в апреле 2026 года стало известно об отставке Виктории Чернышовой с должности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам. Этот пост управленец занимала с 2024 года, увольнение было связано с переходом на новую работу.
Еще раньше, с 2014 года, Виктория Чернышова была начальником управления образования Ростова-на-Дону.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
В Аксайском районе назначили нового зама главы по экономике и финансам
Ольга Калинина назначена заместителем главы администрации Аксайского района (подробности)