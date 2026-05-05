Виктория Чернышова возглавила министерство образования Ростовской области

Ранее управленец занимала пост замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам.

Министерство образования Ростовской области возглавила Виктория Чернышова. Эту информацию 5 мая подтвердили донские власти.

- Назначение с сегодняшнего дня, — сообщили журналистам.

Напомним, в апреле 2026 года стало известно об отставке Виктории Чернышовой с должности заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам. Этот пост управленец занимала с 2024 года, увольнение было связано с переходом на новую работу.

Еще раньше, с 2014 года, Виктория Чернышова была начальником управления образования Ростова-на-Дону.

