Ростовские гандболистки вышли в финал чемпионата России. Фото: ГК "Ростов Дон".

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уверенно оформил путевку в финал чемпионата России OLIMPBET Суперлиги 2025/26. В четвертом матче полуфинальной серии, прошедшем 5 мая в Донской столице, ростовчанки не оставили шансов гостьям из Астрахани.

Матч во Дворце спорта начался в упорной борьбе. Первый тайм держал болельщиков в напряжении: «Астраханочка» навязывала сопротивление, и команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом хозяек — 13:12.

Однако во второй половине встречи подопечные «Ростов-Дона» полностью завладели инициативой. Железная оборона и блестящая игра вратаря Анастасии Грацкевич позволили ростовчанкам пропустить лишь 5 мячей за весь второй тайм. Итоговый счет на табло — 27:17 в пользу донских спортсменок.

В клубе рассказали, что теперь «Ростов-Дон» готовится к главной битве сезона — финалу чемпионата России, где определится обладатель золотых медалей.

