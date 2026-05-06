В среду в Ростове и области потеплеет, как и положено в мае на Дону.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 6 мая порадует потеплением – до +23 градусов в Ростове и до +27 по области. Местами пройдут небольшие дожди и поднимется сильный ветер. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 6 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки в этот день маловероятны. Ветер западного и северо-западного направления днем будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с. В ночь на 7 мая также будет облачно с прояснениями, без осадков, западный и северо-западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в среду ожидается облачный с прояснениями день. Местами пройдет небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер днем задует со скоростью до 6 - 11 м/с. В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 6 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +21 — +23 градусов. В ночь на 7 мая столбики термометров опустятся до +11 — +13 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду будет от +19 до +24 градусов, местами – до +27. В ночь на четверг ожидается от +8 до +13 градусов, при прояснениях - до +5.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

