В четверг в Ростовской области потеплеет до +28 градусов.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 7 мая продолжит двигаться в сторону потепления – до +24 градусов, а по области местами станет жарко – до +28. Не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 7 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 8 мая также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на пятницу местами сохранятся кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах - сильный дождь. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 7 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +22 — +24 градусов. В ночь на 8 мая столбики термометров опустятся до +11 — +13 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг будет от +20 до +25 градусов, местами – до +28. В ночь на пятницу ожидается от +11 до +16 градусов, при прояснениях - до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

