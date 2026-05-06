Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 5:09

Власти Ростова отказались от концепции фонтана, выбранной горожанами

Концепцию фонтана на площади Ленина в Ростове, за которую голосовали горожане, отклонили
Екатерина ПОПОВА
Концепцию фонтана на площади Ленина в Ростове отклонили.

Концепцию фонтана на площади Ленина в Ростове отклонили.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове не будут реализовывать концепцию фонтана на площади Ленина, которую выбрали горожане в ходе голосования на платформе «Активный ростовчанин». Об этом в своих соцсетях сообщил архитектор проекта Александр Ломтев.

Осенью 2025 года глава города Александр Скрябин обещал, что фонтан построят именно по проекту-победителю. Однако позже выяснилось, что проектирование доверили другой фирме, которая даже не участвовала в конкурсе.

Автор отклоненной концепции рассказал, что его не привлекали к работе и не связывались с ним полгода. Новый подрядчик, по его словам, использует лишь общие геометрические решения старого фонтана, но не учитывает десятки новых архитектурных, дизайнерских и инженерных идей, за которые голосовали ростовчане. Авторские права на эти нововведения, как он считает, остаются за ним.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новый фонтан на площади Ленина