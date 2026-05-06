Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 8:26

В Старочеркасской обнаружили клад, пролежавший в колодце больше века

Тайник казачки Мартыновой нашли археологи в Старочеркасской
Екатерина ПОПОВА
Тайник казачки Мартыновой нашли археологи в Старочеркасской.

Тайник казачки Мартыновой нашли археологи в Старочеркасской.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Старочеркасской археологи обнаружили настоящий клад. На дне старого пятиметрового колодца они нашли три больших бронзовых таза и миску, предположительно серебряную, весом чуть больше килограмма. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.

Находка была сделана в апреле во время раскопок на территории ОКН «Черкасский городок XVI–XIX веков».

Местные старожилы рассказали, что здесь когда-то жила казачка Мартынова. Когда в станицу пришли «красные», пожилая женщина собрала все ценные вещи и бросила их в колодец. Слухи об этом кладе ходили больше века. И только теперь его обнаружили.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обычным людям такое было не по карману»: Под Ростовом археологи нашли богатый некрополь времен Бронзового века