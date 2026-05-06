44 автомобиля арестовали приставы в Ростове за долги на 39 миллионов рублей

В Ростове приставы нашли должников через систему комплекса видеофиксации.

В Ростове судебные приставы провели рейд с использованием комплекса видеофиксации «Кордон». В результате выявлены 44 автомобиля, чьи владельцы задолжали крупные суммы. На общую сумму более 39 миллионов рублей были составлены акты ареста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.

Так, хозяин «Фольксваген Каравеллы» задолжал по 69 штрафам ГАИ. После ареста и эвакуации авто он мгновенно погасил долг.

Такая же история повторилась с водителем «Лады Калины», чей долг составил 173 тысячи рублей, и владельцем «Нисан Тиида» с долгом в 145 тысяч.

