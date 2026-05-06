Депутаты Ростовской области обсудили меры поддержки участников СВО

Более 80 мер поддержки участников СВО действует в Ростовской области.

В Ростовской области депутаты обсудили, как поддерживают участников специальной военной операции и их близких. На заседании комиссии Законодательного Собрания говорили о бесплатной юридической помощи, психологической и медицинской поддержке, а также о снабжении техническими средствами реабилитации.

Сенатор Василий Голубев напомнил, что за последний год на федеральном уровне приняли 30 законов в защиту участников СВО. Он также отметил, что донской парламент активно вносил свои предложения, многие из которых стали законами. Сейчас в регионе действует более 80 мер поддержки.

Зампредседателя Заксобрания – председатель комитета по законодательству Александр Косачев рассказал, что парламентарии изучают, как работают существующие меры, и готовят новые предложения. Бесплатная юридическая помощь, по его словам, особенно востребована. Она помогает бойцам и их семьям оформлять документы и обращаться в инстанции.

