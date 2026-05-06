168 ветеранов в Ростовской области получили по десять тысяч рублей ко Дню Победы

В Ростовской области 168 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы. Сумма составила десять тысяч рублей на каждого человека. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Ростовской области.
Деньги перечислили в автоматическом режиме. Надбавка пришла вместе с пенсией за апрель.
Также выплату получили ветераны, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.
