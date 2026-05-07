В Ростовской области продолжается работа над проектами государственно-частного партнерства

Рабочая встреча представителей Региональной корпорации развития и минэкономразвития Дона. Фото: предоставлено пресс-службой РРО "Деловая Россия".

В прошлом году региональное отделение «Деловой России» заявило о нескольких проектах в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Особое место среди них заняла фармацевтика. По словам руководителя комитета по фармацевтике Нины Даниловой, речь идет о строительстве завода по производству лекарств.

Как воплотить такие идеи в жизнь, обсудили на рабочей встрече представители Региональной корпорации развития и министерства экономического развития Ростовской области.

Земля и льготы: с чего начинается проект

Первый вопрос при реализации любого крупного проекта – поиск земельного участка. Как отмечают эксперты общественной организации, на территории области есть индустриальные парки, территории опережающего развития и особая экономическая зона. На этих площадках можно развивать предприятия, в том числе на условиях офсетного контракта.

Начальник отдела инвестиционного развития минэкономики региона Елена Зиминова напомнила, что в области действует закон, позволяющий предоставлять земельные участки в аренду без торгов под масштабные инвестпроекты.

– Для стимулирования инвесторов в регионе действуют налоговые льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций, а также механизмы защиты и поощрения капиталовложений, – добавила Елена Зиминова.

Нина Данилова, руководитель комитета по фармацевтике регионального отделения «Деловая Россия». Фото: предоставлено пресс-службой РРО "Деловая Россия".

Концессия или офсет: в чем разница

Заместитель директора по экономике и финансам АО «Региональная корпорация развития» Татьяна Булгакова пояснила, чем концессия отличается от офсетного контракта.

– Любая концессия предполагает бюджетные обязательства, – отметила эксперт. – Изначально концессии бурно развивались, но финансовые обязательства бюджетов по некоторым соглашениям превысили их доходные части. Поэтому бюджетное законодательство ввело ограничения для дотационных бюджетов.

Что касается офсетного контракта, то он заключается в рамках 44-ФЗ. Эта форма ГЧП активно развивается в Москве и Московской области.

– Если есть предварительное согласование с министерством, что офсетный контракт будет заключен и потребность в продукции рассчитана на 10–15 лет, это поможет преодолеть многие барьеры, в том числе при согласовании земельного участка, – подчеркнула Булгакова.

При этом практика заключения офсетных контрактов в Ростовской области пока только формируется.

Завод с нуля: фармацевтика в приоритете

В декабре 2025 года руководитель подкомитета по фармацевтике «Деловой России» Нина Данилова рассказывала о проработке идеи строительства фармацевтических заводов в регионе. Теперь понятно: это будет абсолютно новое здание, построенное с нуля в соответствии со всеми стандартами – с чистыми зонами, обученным персоналом и стерильным производством. Главная задача нового предприятия – обеспечить больницы и жителей дефицитными группами лекарств в рамках стратегии «Фарма-2030».