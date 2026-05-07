В Ростове открыли памятник «Во имя жизни»

Памятник был установлен в честь героев специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Южного военного округа.

В Ростове открыли монумент «Во имя жизни». Аналогичные памятники уже есть в Луганске и Ярославле. Об этом сообщили в Южном военном округе.

Скульптурная композиция на гранитном постаменте изображает солдата с решительным лицом и устремленным вперед взглядом. В одной руке он держит автомат, направленный вниз, а другой крепко сжимает руку маленькой девочки, олицетворяющей надежду и будущее поколение.

Монумент посвящен героям специальной военной операции, погибшим при исполнении служебного долга. Он задуман как символ надежды на мирное будущее и напоминание о необходимости беречь мир.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Потерпи, брат»: Как вчерашний студент из села под Ростовом неделю выживал в ледяной яме и на себе вынес друга-великана

Раненый ростовчанин провел в ледяном окопе шесть дней без еды и выжил (подробности)