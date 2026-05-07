В центре Ростова на два часа изменят схему движения троллейбусов 7 мая

На время будет обесточена контактная сеть в районе Театральной площади. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 7 мая, в центре Ростова будет временно изменена схема движения троллейбусов. Как уточнили в городской администрации, ограничения проезда по части маршрута продлятся два часа и затронут три маршрута.

Причиной неудобств станет торжественная церемония возложения гирлянды Славы и цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Для обеспечения безопасности участников мероприятия на Театральной площади с 10:30 до 12:30 будет полностью обесточена контактная сеть.

В связи с этим троллейбусы №№ 1, 2 и 22 не смогут проехать через площадь. На это время они изменят схему движения и проследуют по улице Красноармейской, затем свернут на проспект Театральный и проспект Шолохова, после чего продолжат путь по своим обычным маршрутам в обоих направлениях.

В Ростове заработали камеры для контроля грузового транспорта

Ограничения смягчили для машин до 26 тонн, для фур свыше 12 тонн — оставили (подробности)