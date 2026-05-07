Комары заражают жителей Ростовской области лихорадкой Западного Нила

Жителей Дона просят устанавливать сетки на окна, использовать репелленты и фумигаторы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комары в Ростовской области могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила и малярии. Об этом напомнили в управлении Роспотребнадзора.

В частности, лихорадка Западного Нила по своим симптомам бывает похожа грипп: у человека поднимается температура, появляются слабость, головная боль и тошнота, воспаляются лимфоузлы, возможна сыпь. Заболевание может проходить бессимптомно или в тяжелой форме с летальным исходом.

Не менее опасна малярия. При этом она поддается лечению, если ее вовремя диагностируют. Симптомы инфекции: повышение температуры, озноб, потоотделение, головная боль и слабость, которые повторяются через определенные промежутки времени.

Жителей Дона просят устанавливать сетки на окна, использовать репелленты и фумигаторы. В сумерках и на рассвете лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, желательно светлых тонов. На такой одежде легче заметить комаров.

Добавим, также переносчиками заболеваний остаются клещи, поэтому всем нужно быть осторожными на природе и при работе с домашними животными.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области более 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года

В Ростовской области за четыре месяца клещи укусили 200 детей и подростков (подробности)