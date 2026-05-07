63-летний мужчина погиб во время рыбалки в Ростовской области

Мужчина погиб во время рыбалки вблизи хутора Лагутник.

63-летний мужчина погиб во время рыбалки на реке Мертвый Донец в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в экстренном ведомстве, трагедия произошла вчера, 6 мая, в районе хутора Лагутник. Предварительно, двое мужчин рыбачили на водоеме, и через время один из них заметил, что товарищ пропал и не выходит на связь. После этого рыбак заподозрил неладное.

Позже погибшего обнаружили и извлекли из воды очевидцы, рассказали в МЧС.

Напомним, это уже не первый случай гибели на водоемах с начала года. Ранее в Аксайском районе мужчина утонул, пытаясь спасти друга. Жителей Дона просят быть осторожными на воде.

