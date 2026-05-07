В Таганроге вечером 7 мая работают силы ПВО

Светлана Камбулова призвала таганрожцев не поддаваться панике. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О работе средств ПВО в Таганроге Ростовской области проинформировала глава города Светлана Камбулова. Сообщение было опубликовано в ее официальном MAX-канале.

Жителей призывают немедленно укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. Настоятельно рекомендуется избегать открытых пространств на улицах.

Горожан просят не поддаваться панике и сохранять выдержку.

