В Ростовской области объявили оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров

Пятница, 8 мая, может принести в Ростовскую область ряд опасных погодных явлений, о чем дончан предупредили в Гидрометцентре. Ключевая опасность, которой присвоен оранжевый уровень, — это установившийся в северо-западных, центральных районах и Приазовье четвертый класс пожароопасности.

Из-за высокой температуры и сухой погоды риск ландшафтных пожаров сохраняется во второй половине дня вплоть до 23 часов.

Однако погода готовит дончанам и другие испытания, уже по желтому уровню. Во второй половине дня на смену сухой жаре придет мощный грозовой фронт. Синоптики обещают, что местами пройдут очень сильные дожди, которые будут сопровождаться резким усилением ветра с грозами – порывы могут достигать 15–18 метров в секунду.

Также синоптики предупредили, что на отдельные территории могут обрушиться ливни в сочетании с грозой, градом, а шквалистый ветер усилится до штормовых значений в 20–23 метра в секунду. Этот разгул стихии также прогнозируется на период до конца суток.

