В ночь на 8 мая в небе над Ростовской областью уничтожили украинские БПЛА

Всего над территориями регионов и акваториями Азовского и Черного морей уничтожили 95 БПЛА

В ночь на 8 мая в небе над Ростовской областью и еще девятью регионами была отражена атака БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа были также перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

— В период с 20.00 до 24.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 БПЛА, — сообщили в Минобороны.

Напомним, после полуночи в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Глава Ростова-на-Дону сообщил о работе ПВО.

