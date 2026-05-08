НовостиПроисшествия8 мая 2026 2:23

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на громкие звуки в ночь на 8 мая

Михаил СТРИЖЕВ
Люди сообщили, что слышали громкие звуки ночью

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на громкие звуки в ночь на 8 мая. Такие сообщения стали появляться в городских пабликах.

- Слышал какой-то грохот около четырех утра, два раза, — написал один из ростовчан.

- Был громкий звук, напугались, — подтвердил еще один горожанин.

Многие отметили, что в настоящее время никаких подозрительных звуков не слышно.

Напомним, ранее глава Ростова-на-Дону предупреждал жителей о работе ПВО. Подробности пока не сообщаются.

