Люди сообщили, что слышали громкие звуки ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на громкие звуки в ночь на 8 мая. Такие сообщения стали появляться в городских пабликах.

- Слышал какой-то грохот около четырех утра, два раза, — написал один из ростовчан.

- Был громкий звук, напугались, — подтвердил еще один горожанин.

Многие отметили, что в настоящее время никаких подозрительных звуков не слышно.

Напомним, ранее глава Ростова-на-Дону предупреждал жителей о работе ПВО. Подробности пока не сообщаются.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!