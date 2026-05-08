В Ростовской области отменили ракетную опасность Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области отменили ракетную опасность, которая была объявлена в ночь на 8 мая. Об этом проинформировали в РСЧС.

— Отбой ракетной опасности в Ростовской области, — сообщает система.

Напомним, о ракетной опасности в РСЧС предупредили около трех часов. Ростовчан призвали покинуть улицу и зайти в помещения. Глава города Александр Скрябин также сообщил о работе ПВО. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области объявили ракетную опасность

Жителей Ростовской области попросили проследовать в укрытие из-за ракетной опасности. (Подробности)