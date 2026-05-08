В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили БПЛА и ракеты в Таганроге и в Азовском районе. Упавшие обломки привели к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

В Таганроге был поврежден гараж в частном домовладении, в селе Чалтырь Мясниковского района – кровля и остекление в частных домах. Также в Юго-Восточной промзоне района загорелись складские помещении и обрушилось здание склада.

В Ростове, в переулке Аэроклубовский были повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль. Также в Первомайском районе Ростова в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание административного 4-х этажного здания. В Батайске на улице Социалистической от обломков БПЛА пострадали кровля и окна хозяйственной постройки.

Информация о разрушениях будет уточняться. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.

