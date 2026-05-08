В Таганроге из-за тревоги не работали трамваи, движение уже восстановлено

Электротранспорт курсирует в штатаном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 8 мая в Таганроге из-за воздушной тревоги было приостановлено движение трамваев. К этому моменту электротранспорт курсирует в штатаном режиме. Об этом сообщает «Таганрогсуий трамвай».

Угроза по БПЛА все еще сохраняется, объявленную утром ракетную опасность сняли.

Напомним, в течение прошедшей ночи от обломков БПЛА в Таганроге пострадал гараж частного дома. По информации властей, открытого горения горения не было. Также разрушения зафиксировали в Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Утром 8 мая жителей Таганрога предупредили о работе ПВО

Глава Таганрога сообщила о воздушной атаке и призвала горожан сохранять спокойствие (подробности)