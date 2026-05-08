Два участника из Ростова-на-Дону прошли онлайн-отбор для поступления в театральный вуз

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Подведены итоги онлайн-отбора в театральный вуз в рамках образовательного проекта «Поколение М». Отбор проводили МТС Линк совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС. Согласно их данным два участника из Ростова-на-Дону прошли предварительный отбор и рекомендованы для следующих этапов поступления в Москве.

Предварительный отбор проходил на онлайн-платформе, а слушала будущих студентов преподаватель кафедры мастерства актера Ксения Казакевич. Всего в онлайн-кастинге приняло участие 15 человек из Ростова-на-Дону, Азова, Волгодонска, Шахт и поселка Орловский. Помимо юных актеров из Ростовской области, в предварительном онлайн-отборе приняли участие более сотни молодых людей из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской области и республик Северного Кавказа.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

В результате двухдневного отборочного онлайн-тура 10 абитуриентов из ЮФО были рекомендованы к следующему этапу поступления. Среди них – 17-летняя Татьяна Колесова и 21-летний Евгений Емельянов из Ростова-на-Дону. На онлайн-отборе талантливые ростовчане зачитали отрывки из произведений Льва Толстого, Михаила Зощенко, Александра Блока, Роберта Рождественского, Сергея Михалкова, Ярослава Пулиновича. Татьяна рассказала преподавателю, что имеет художественное и музыкальное образование по направлению вокал и фортепиано. Евгений поделился, что это не первая его попытка поступить в творческий вуз, но он твердо намерен пройти все отборочные туры, чтобы попасть в театральный вуз.

- Совместный проект платформы и вуза существует уже шесть лет. За это время более десяти абитуриентов из Ростовской области получили рекомендации к очным прослушиваниям в Москве. Мы рады помогать будущим актерам на пути к мечте. Участие в предварительном онлайн отборе помогает ребятам понять, на что обращают внимание преподаватели и как правильно подавать материал. Наше сотрудничество направлено на то, чтобы с помощью цифровых технологий дети даже из отдаленных населенных пунктов могли попробовать свои силы, не тратя семейный бюджет на поездки в столицу, — прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.