Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 12 мая

Света не будет в нескольких районах города с 9:00 до 17:00.

Отключения света в Ростове на 12 мая ожидаются на десятках адресов и затронут сотни людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Текучева, 37;

- переулок Приволжский, 4-40 и 1-13;

- улица Черепахина, 33-91 и 16-94;

- улица Катаева, 67-185 и 46-146;

- улица Варфоломеева, 15-103 и 32-128;

- переулок Приволжский, 3, 4-6, 12-22;

- переулок Приволжский, 1-39 и 2-40;

- улица Малюгиной, 3-13, 21-83 и 4-68;

- улица Филимоновская, 1-19, 35-37 и 2-18;

- улица Эстонская, 1-49;

- переулок 2-й, 1-21 и 2-16;

- улица Сиверса, 21, 25А, 12Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30;

- переулок Ученический, 1-23 и 2-20;

- переулок Скрыпника, 1-23 и 2-28;

- улица Народного Ополчения, 65;

- улица Украинская, 88-104 и 109-125;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Богданова, 25-49;

- улица 31-я линия, 80-132 и 81-129;

- улица Подвойского, 15-23 и 32-46;

- улица Городовикова, 4-16.

