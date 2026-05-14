Без электричества останутся тысячи жителей: отключения света в Ростове на 14 мая

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 14 мая запланированы по сотням адресов, оставив без ресурса тысячи жителей города. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Украинская, 88-104 и 109-125;
- переулок Клязьминский, 72-94;
- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;
- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;
- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;
- улица Белорусская, 90-106;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 339 Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4, 23А, 23, 23/1, 21/1, 21, 25/1, 25, 23/3;
- улица Лянде, 1-25 и 2-22;
- улица Казахская, 76/3, 78/2;
- переулок Обский, 9.
С 9:00 до 18:00 отключения пройдут по адресам:
- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;
- улица Коминтерна, 35;
- улица Международная, 23-29, 28;
- улица Кулагина, 28-34, 11-15.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По Дону с ветерком: Куда отправиться в выходные из Ростова на «Валдае»
Как отправиться из Ростова в Старочекрасскую, Азов или Романовскую по реке без пробок (подробнее)