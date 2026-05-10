Ростовская область вошла в топ-5 по продажам антидепрессантов

В 2025 году Ростовская область заняла пятое место в России по объему продаж антидепрессантов. Аптеки региона реализовали 800 тысяч упаковок, что составляет 3,4% от всех продаж в стране. Об этом сообщает одна из аналитических компаний, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка.
Жители потратили на такие препараты 643 миллиона рублей. Больше антидепрессантов купили только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Кстати, по среднедушевому потреблению донской регион находится в лидерах. На тысячу жителей приходится около 195 упаковок при среднем показателе по России в 156 упаковок.
