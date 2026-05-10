Самые популярные имена для новорожденных в апреле назвали в Ростовской области

В Ростовской области назвали самые редкие и популярные имена для детей в апреле. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле жители Ростовской области выбирали для своих детей как традиционные, так и редкие имена. Статистику обнародовал реестр ЗАГС.

Самыми популярными женскими именами стали София, Мария, Ева, Варвара и Анна. У мальчиков чаще всего выбирали Михаила, Александра, Артема, Ивана и Матвея.

Среди необычных женских имен оказались Ильвира, Айсун, Эсра, Бэлаа и Беатрис. Среди мужских — Умид, Дарий, Ильдар, Аветик и Салмон.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космос, Сэм и Евангелина: Семьи из Ростовской области рассказали, почему назвали детей необычными именами