НовостиОбщество10 мая 2026 6:10

Самые популярные имена для новорожденных в апреле назвали в Ростовской области

Екатерина ПОПОВА
В Ростовской области назвали самые редкие и популярные имена для детей в апреле.

В апреле жители Ростовской области выбирали для своих детей как традиционные, так и редкие имена. Статистику обнародовал реестр ЗАГС.

Самыми популярными женскими именами стали София, Мария, Ева, Варвара и Анна. У мальчиков чаще всего выбирали Михаила, Александра, Артема, Ивана и Матвея.

Среди необычных женских имен оказались Ильвира, Айсун, Эсра, Бэлаа и Беатрис. Среди мужских — Умид, Дарий, Ильдар, Аветик и Салмон.

