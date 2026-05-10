Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 7:38

Более пяти тысяч рыб и раков спасли полицейские на Веселовском водохранилище

У браконьеров изъяли лодку и удочки на Веселовском водохранилище
Екатерина ПОПОВА
У браконьеров изъяли лодку и удочки на Веселовском водохранилище.

У браконьеров изъяли лодку и удочки на Веселовском водохранилище.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сотрудники полиции вместе с коллегами из транспортной полиции, Рыбоохраны и ГИМС провели рейд на Веселовском водохранилище. Там они обнаружили двух местных жителей — 43-летнюю женщину и 45-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.

Мужчина и женщина выловили больше 130 рыб: шемаю, густеру и тарань. У задержанных изъяли лодку, удочки и сетку для хранения улова. Ущерб, нанесенный природе, оценили почти в 180 тысяч рублей. На браконьеров завели уголовное дело.

В ходе рейда нашли еще 140 многозаходных ловушек. В них находилось более пяти тысяч раков и рыб. Всех водных обитателей выпустили обратно в естественную среду. Также сотрудники Рыбоохраны составили пять протоколов за нарушения правил рыболовства и за деятельность в прибрежной защитной полосе.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памятка для рыбаков: Что известно о запрете на ловлю рыбы в Ростовской области в мае и июне 2026