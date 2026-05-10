Агрессивного мужчину задержали на детской площадке в Ростове

На детской площадке в Ростове мужчина напал на очевидца.

В Ростове задержали мужчину, который вел себя неадекватно на детской площадке во дворе многоквартирного дома. О случившемся сообщили в пресс-службе донской полиции.

Дончанин громко ругался, вел себя агрессивно и угрожал окружающим предметом, похожим на нож. Один из очевидцев попытался его остановить, но нападавший нанес ему телесные повреждения.

Полицейские задержали мужчину. Обоих участников конфликта доставили в больницу, где им оказали помощь. Сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

