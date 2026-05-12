54 иностранца выдворили из Ростовской области

Полицейские зафиксировали случаи нелегального трудоустройства работников.

В Ростовской области миграционный рейд «Сельхозугодья» провели среди работников агропромышленных предприятий. В итоге выявили 392 нарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские проверили документы у 1500 иностранных работников и выявили нарушителей, незаконно живших и работавших в России. Кроме того, зафиксировали случаи нелегального трудоустройства и предоставления жилых помещений.

Также отметили 12 случаев, которые наводили на подозрения о фиктивной постановке на учет, подделке документов и организации незаконной миграции. В частности, по информации полиции, одна из жительниц Аксая фиктивно зарегистрировала в своем доме десять приезжих (ст. 322.3 УК РФ).

- По итогам операции 54 нелегальных мигранта были выдворены за пределы России. 127 иностранцам запретили въезд в страну, также задержали двух человек, находившихся в федеральном розыске, — рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

