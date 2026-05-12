Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 15:09

В Ростовской области на птицефабрике произошел пожар, спасли 180 тысяч кур

Выгорело 1600 кв. метров: на донской птицефабрике локализовали пожар
Ангелина СКИБА
Информация о полной ликвидации пожара пока не поступала.

Информация о полной ликвидации пожара пока не поступала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области произошел пожар на птицефабрике. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Помощь пожарных потребовалась в хуторе Маркин Октябрьского (сельского) района. Вызов в экстренную службу поступил в 16:20. Загорелась кровля складского помещения. После этого огонь распространился на 1600 кв. метров.

- Пламя могло перейти на соседний ангар с домашней птицей, но благодаря оперативным действиям удалось локализовать пожар и спасти свыше 180 тысяч кур, — рассказали в МЧС.

Информация о полной ликвидации пожара пока не поступала. Известно, что на месте происшествия задействовали 47 человек и 19 единиц техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

38 тонн куриного мяса отправили из Ростовской области в Таджикистан

Две партии мяса птицы экспортировали из Ростовской области (подробности)