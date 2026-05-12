Подросток на электросамокате бабушки влетел во внедорожник в Кузбассе

Оказалось, транспорт принадлежал бабушке пострадавшего. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Подросток на бабушкином электросамокате попал в ДТП с внедорожником в Кузбассе. Об этом сообщает издание vse42.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария случилась около 20:00 на 34-м километре дороги «Обход Новокузнецка». За рулем электросамоката находился 14-летний школьник. Он не убедился в безопасности маневра и выехал с обочины на проезжую часть. Там подросток столкнулся с Toyota Land Cruiser 200, который ехал в том же направлении.

В результате ДТП несовершеннолетний отделался ссадинами и ушибами. Ему назначили лечение на дому.

Самокат принадлежал бабушке. Мощность устройства — 600 ватт. По закону это приравнивается к мопеду. Школьник не имел прав на управление. Он был без шлема и в тёмной одежде без светоотражателей.

На владелицу самоката составили протокол за передачу управления лицу без прав. Штраф — 30 тысяч рублей. Мать подростка также привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание. Ей грозит штраф до двух тысяч рублей.

