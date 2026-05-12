Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 15:48

У жительницы Кузбасса, которая жаловалась на гастрит, нашли рак

Опухоль пищевода удалили через несколько небольших разрезов
Татьяна ТИХОНОВА
Операция длилась семь часов.

Операция длилась семь часов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Кузбасса спасли пациентку от онкологии, которая «маскировалась» под гастрит. Об этом сообщает издание vse42.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Тарасова.

70-летнюю женщину направили на ФГДС с подозрением на гастрит. Обследование выявило новообразование чуть больше сантиметра в верхне-грудном отделе пищевода. Обычно такие опухоли долго не дают симптомов. Их находят уже при сильном разрастании. В этом случае болезнь обнаружили на ранней стадии.

Врачи торакального отделения выполнили сложную реконструктивно-пластическую операцию. Она длилась семь часов. Хирурги удалили грудной и брюшной отделы пищевода. Новый орган сформировали из стенок желудка.

Открытого доступа не было. Врачи провели вмешательство через небольшие разрезы — около трех сантиметров.

Женщина восстановилась без осложнений. В дальнейшем ей понадобится только наблюдение у специалистов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Навстречу несся КамАЗ: В Ростове врачи спасли девятилетнюю девочку после страшного лобового удара в ДТП

Несколько часов ростовские врачи оперировали девятилетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы в аварии с КамАЗом (подробнее)