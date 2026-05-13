Две жительницы Ростова пострадали на месте порыва теплосети, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону две жительницы города пострадали при прорыве теплотрассы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 12 мая, в районе проспекта Чехова. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. После случившегося подачу теплоносителя по аварийному участку теплосети перекрыли.

- В рамках расследования выясняются обстоятельства и причины коммунальной аварии. Также устанавливаются специалисты, которые должны были следить за безопасной эксплуатацией теплосетей, — прокомментировали в СК.

Расследование взяли на контроль в следственном управлении.

