Бизнесу Ростовской области компенсировали более 15 млн рублей НДС за эквайринг

В первом квартале 2026 года общая сумма выплат по возврату НДС на услуги торгового эквайринга в Ростовской области и на юге России превысила 15 млн рублей. А всего участниками федеральной программы стали 6,6 тысяч предпринимателей региона. Такие данные приводит Сбер.

Ростовская область входит в топ-3 регионов России по количеству поданных заявок на компенсацию. По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, это отражает высокий запрос на снижение налоговой нагрузки со стороны местного бизнеса.

- С нами работают почти 100 тысяч предпринимателей региона, и около 90% из них – это представители малого бизнеса, для которых вопрос сокращения издержек стоит особенно остро. Мы видим, что мера оказалась крайне востребованной: новым налогом облагается каждая транзакция по карте. 15 млн рублей, возвращенных в первом квартале, остались в экономике региона и стали хорошим подспорьем для развития небольших ветеринарных клиник, салонов красоты, локальных интернет-магазинов и кофеен, - рассказал Константин Бугрим.

По итогам первого квартала 2026 года поддержку по стране получили 109 тысяч предпринимателей. Наибольшее число заявок поступило из Московской области. В десятку регионов-лидеров, помимо Ростовской области, вошли также Краснодарский край, где поддержку получили 5,9 тысячи предпринимателей, и Ставропольский край — 2,9 тысячи предпринимателей.

Напомним, с 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, освобожденных от уплаты НДС, это стало заметным увеличением расходов.