Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 12:46

Бизнесу Ростовской области компенсировали более 15 млн рублей НДС за эквайринг

Программой поддержки воспользовались 6,6 тысячи донских предпринимателей
Наталья ВЕСНИНА
Бизнесу Ростовской области компенсировали более 15 млн рублей НДС за эквайринг

Бизнесу Ростовской области компенсировали более 15 млн рублей НДС за эквайринг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года общая сумма выплат по возврату НДС на услуги торгового эквайринга в Ростовской области и на юге России превысила 15 млн рублей. А всего участниками федеральной программы стали 6,6 тысяч предпринимателей региона. Такие данные приводит Сбер.

Ростовская область входит в топ-3 регионов России по количеству поданных заявок на компенсацию. По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, это отражает высокий запрос на снижение налоговой нагрузки со стороны местного бизнеса.

- С нами работают почти 100 тысяч предпринимателей региона, и около 90% из них – это представители малого бизнеса, для которых вопрос сокращения издержек стоит особенно остро. Мы видим, что мера оказалась крайне востребованной: новым налогом облагается каждая транзакция по карте. 15 млн рублей, возвращенных в первом квартале, остались в экономике региона и стали хорошим подспорьем для развития небольших ветеринарных клиник, салонов красоты, локальных интернет-магазинов и кофеен, - рассказал Константин Бугрим.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

По итогам первого квартала 2026 года поддержку по стране получили 109 тысяч предпринимателей. Наибольшее число заявок поступило из Московской области. В десятку регионов-лидеров, помимо Ростовской области, вошли также Краснодарский край, где поддержку получили 5,9 тысячи предпринимателей, и Ставропольский край — 2,9 тысячи предпринимателей.

Напомним, с 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, освобожденных от уплаты НДС, это стало заметным увеличением расходов.