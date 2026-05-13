Первый случай опасной клещевой лихорадки зарегистрировали в Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали первый случай Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Инфекцию выявили в Мартыновском районе. Человек заразился при раздавливании клещей незащищенными руками во время ухода за скотом.

- Всего же по состоянию на 12 мая в донские больницы после укусов клещей обратились более тысячи человек, 43,6% из них - дети до 14 лет, — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Для предупреждения клещевых инфекций на Дону продолжают обработки территорий. Под особым вниманием остаются зоны отдыха и места, где есть сельскохозяйственные животные. К этому моменту обработали уже более 4 тысяч га.

Жителей Дона просят быть внимательными во время отдыха на природе и при работе с животными. Нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. Осмотр рекомендуют проводить каждые 15-20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт. Можно также попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. После этого также требуются рекомендации врача.

Важно: если после укуса клеща вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

При обращении в больницу на эндемичной по КГЛ территории за пострадавшим в течение 14-ти дней должны наблюдать медики.

