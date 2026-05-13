Жителя Ростовской области заподозрили в легализации земель на 835 млн рублей

Жителя Ростовской области заподозрили в легализации сельскохозяйственных земель на 835 млн рублей. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый вместе с отцом с 1990-х годов арендовал 75 га муниципальных земель в Ольгинском сельском поселении. В 2016 году он выкупил это имущество за 5 млн рублей и начал строить коттеджи. Предварительно, дома возводились без изменения разрешенного назначения земель.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

