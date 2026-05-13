В Ростовской области растет популярность выездного банковского сервиса

Жители Ростовской области все чаще выбирают дистанционные и выездные форматы получения услуг, позволяющие экономить время и снижать необходимость личных визитов в офисы. По итогам первых трех месяцев 2026 года Сбер подвел результаты работы сервиса выездного обслуживания в Ростовской области.

Согласно данным Сбера, в 1 квартале 2026 года возможностью финансовой доставки воспользовались 6,6 тысяч жителей Ростовской области. Почти в половине случаев (47%) заказывали доставку дебетовых карт домой или на работу. Также 24% обращений пришлось на оформление новых карт прямо на рабочем месте для сотрудников коллективов.

Каждая пятая доставка была связана с оформлением детской карты, которая сейчас пользуется особой популярностью.

Доставка кредитных карт составила 6% от общего числа операций, еще 2% пришлись на выдачу бизнес-карт для предпринимателей. Также представители малого бизнеса активно пользуются выездной идентификацией для дистанционного открытия счетов.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

- Мы стремимся уйти от стереотипа, что за банковскими продуктами нужно обязательно идти в отделение. Действительно, сегодня человек должен получать услугу там, где ему комфортно: будь то привычный офис банка, мобильное приложение или встреча с нашим выездным специалистом. Цифры первого квартала показывают, что формат домашнего и офисного обслуживания становится не просто дополнительной опцией, а ежедневной потребностью жителей Ростовской области. За три месяца такой услугой воспользовались более 6,6 тысяч раз, - рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.