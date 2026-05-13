В Северной Осетии завели дело на туристок, справивших нужду у стен монастыря

Большинство туристов отказались от сомнительной рекомендации, но трое воспользовались. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии завели дело на туристок, которые справляли нужду у стен женского монастыря. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Инцидент произошел на майских праздниках. Пользуясь тем, что на территории монастыря открыт бесплатный туалет, турфирмы, которые везут группы к Алагирскому ущелью, ради экономии пассажиров делают санитарную остановку именно здесь. Ведь остальные туалеты по пути платные.

В праздничный понедельник монахини увидели, как пассажиры двух больших автобусов «осадили» стены монастыря, который оказался в этот день закрыт, как и доступ к туалету. Гид указал им «удобное» место прямо под часовней мученика Уара. Большинство туристов отказались от этой идеи, однако три гостьи из центральной части России воспользовались сомнительным предложением.

В монастыре назвали случившееся осквернением святыни. Они попросили путешественников задуматься о своем поведении, а также посоветовали организаторам туров обеспечить людям элементарные условия.

Полиция установила личности всех трех пассажирок. Против них завели дело по статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.

МВД призвало гостей и жителей республики соблюдать нормы поведения и уважать традиции и религиозные объекты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала станцевали, потом извинились: В Ростове задержали двух девушек за пляски перед главным собором области

Две ростовчанки устроили пляски у главного собора и попали в полицию (подробнее)