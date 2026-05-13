В Ростовской области 17 отличников-выпускников получили ипотеку под 1%

На субсидии могут претендовать врачи, педагоги и мастера производственного обучения.

С начала 2026 года ипотекой для выпускников-отличников под 1% в Ростовской области воспользовались 17 человек. Речь идет о молодых специалистах, работающих в сферах здравоохранения и образования, рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Дона Сергей Куц.

- Программа позволяет создавать доступные жилищные условия, помогает удерживать и привлекать в регион квалифицированные кадры, — пояснил Сергей Куц.

Принять участие в проекте могут выпускники-отличники, получившие с 2021 года диплом о высшем или среднем образовании и не имеющие жилья на Дону. Также важно, чтобы специалисты уже устроились на работу в государственную организацию. Они должны будут проработать 10 лет там, где возьмут жилье.

На субсидии могут претендовать врачи, фельдшеры, учителя (преподаватели), педагоги, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги психологи, воспитатели, тьюторы, мастера производственного обучения.

Подробную информацию можно получить в ГБУ РО «Агентство жилищных программ Ростовской области».

