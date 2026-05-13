В Минцифры РФ ответили на вопрос о возможности введения штрафов за VPN

В Минцифры РФ опровергли введение ответственности за использование VPN-технологий.

В Минцифры РФ ответили, планируют ли вводить ответственность для россиян за использование VPN. Ответ ведомства на запрос депутатов Госдумы от КПРФ попал в распоряжение RTVI.

В начале апреля парламентарии направили в Минцифры запрос. Они спрашивали, будет ли введена ответственность для граждан за использование VPN-технологий. Министерство дало прямой и недвусмысленный ответ: оно не планирует и не поддерживает введение такой ответственности.

Также в ответе говорится о проработке вопросов по созданию сервиса «белого VPN» и внесении изменений в законодательство. Однако отсутствует информация об оценке социально-экономических последствий этих мер.

По мнению депутатов, дальнейшие ограничения доступа к VPN могут снизить производительность ИТ-отрасли до 20%. Это негативно повлияет на российских разработчиков, которые используют международные инструменты и платформы. Коммунисты напомнили, что любые меры, затрагивающие бизнес, должны проходить обязательную оценку регулирующего воздействия.

В этой связи депутаты просят профильный комитет Госдумы запросить у Минэкономразвития информацию. Их интересует, проводилась ли оценка регулирующего воздействия в отношении ограничения VPN и создания «белого VPN». А также какие социально-экономические последствия и издержки для ИТ-отрасли были выявлены.

Протокольное поручение депутатов Госдума рассмотрит в конце пленарного заседания. В случае поддержки профильный комитет обратится к главе Минэкономразвития.

